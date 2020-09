Peter Michael Lingens: Die Wahrheit und nichts als die Wahrheit

"Ohne Redaktion wäre profil nicht herzustellen und damit nichts wert gewesen"



Die Mehrheit der Kollegen, die seit Jahren auf eine Mitbeteiligung am trend-Verlag gewartet hatten, gab diesen Versuchungen nach - zu Bronners grenzenloser Enttäuschung. Er war mit mir einig, dass wir den Kampf gegen die beiden Branchenriesen nicht durchstehen würden und besser an den anständigeren der beiden verkaufen sollten. Ich rief den ORF-Generalintendanten Gerd Bacher an, der die "Krone" hasste und von dessen medialer Expertise man sowohl in der Industriellenvereinigung als auch beim "Kurier" überzeugt war, und sagte in etwa: "Bronner könnte gezwungen sein, an Dichand und Falk zu verkaufen." Das tat die erhoffte Wirkung: Am nächsten Tag hatte Bronner ein Offert des "Kurier" über 50 Millionen Schilling auf dem Tisch. Er beteiligte trend-Chefredakteur Jens Tschebull und mich je zur Hälfte am Verlag, und wir entwickelten ein gestaffeltes Modell der Mitbeteiligung aller auf dem Sprung befindlichen Kollegen, die auf diese Weise bei der Stange blieben. Denn ohne Redaktion wäre profil nicht herzustellen und damit nichts wert gewesen.



Der Deal erlaubte es Bronner, als Maler nach New York zu gehen; ich wurde als Chefredakteur des profil auch dessen Herausgeber, wobei ein bis heute gültiges profil-Statut festlegte, dass diese beiden Funktionen immer in einer Hand liegen müssen. Gleichzeitig übernahm der Verlag das "Kurier"-Statut, wonach die Redaktion einen Chefredakteur mit Dreiviertel-Mehrheit ablehnen kann. Diese beiden Säulen sichern die Unabhängigkeit des profil nahezu felsenfest ab.



In ernsthafte Gefahr geriet ich nur ein Mal: Nachdem ich Bruno Kreiskys Verleumdungen von Simon Wiesenthal "unanständig, würdelos und opportunistisch" genannt hatte, forderte der Bundeskanzler vom Präsidenten der Industriellenvereinigung, Hans Igler, meine sofortige Kündigung. Igler lehnte kategorisch ab, obwohl er mit Kreiskys Regierung gerade in Verhandlungen über eine Unterstützung für seine marode Textil-Ost stand. Kreisky gewährte die Unterstützung, obwohl Igler den Wunsch nach meiner Kündigung zurückgewiesen hatte. Die Textil-Ost ging trotz Unterstützung des Staates zu dessen finanziellen Lasten ein, was profil kritisch und korrekt festhielt.



Die wichtigste Veränderung des profil, die ich als Herausgeber vornahm, betraf die Form der Berichterstattung. Mit Karl Popper war und bin ich überzeugt, dass es die reine Fakten-Wiedergabe nicht gibt; vielmehr reiht jeder Journalist sie entlang einer ungefähren Vorstellung, die er von den zu beschreibenden Ereignissen hat. Ich halte es daher für besser, sich offen zu dieser Vorstellung zu bekennen, sie möglichst schon eingangs des Textes zu formulieren und dem Leser damit ganz bewusst die Möglichkeit zu geben, zu prüfen, ob er aus den vorgetragenen Fakten dieselben Schlüsse zieht.



Im Übrigen halte ich die persönliche Sprache guter Journalisten für reizvoller als eine uniforme Magazinsprache, zumal profil immer hervorragend formulierende Journalisten hatte und hat - wobei ich zu meinen Leistungen zähle, exzellente Autoren wie Joachim Riedl, Reinhard Tramontana, Christian Ortner, Ursula Pasterk, Sigrid Löffler oder Elfriede Hammerl an profil gebunden zu haben. profil war damals in Österreich die Redaktion mit dem größten Frauenanteil - nicht weil ich ein Feminist war, sondern weil ich überzeugt war, dass Frauen für das gleiche Gehalt mehr als Männer leisten.

"Der erste innere Bruch mit profil"



Das Magazin, aus dem ich mich persönlich außenpolitisch informiere, ist freilich eines, das bis heute die unpersönliche Magazinsprache pflegt: der britische "Economist". 1983 handelte ich daher mit dessen Herausgeber Andrew Knight eine weitreichende Kooperation aus. Ich sah darin die Chance, profil vom führenden Magazin Österreichs zu einem internationalen Player zu machen. Die damalige profil-Redaktion lehnte die Kooperation fast einstimmig ab. Die linke Fraktion begründete dies damit, dass eine so enge Zusammenarbeit mit dem "Economist" die liberale Linie des profil gefährden würde. Co-Chefredakteur Helmut Voska, an sich bekennendes ÖVP-Mitglied, aber beseelt vom begreiflichen Wunsch, mir nachzufolgen, fuhr mit mir zum "Kurier", wo ich die Unterschrift des zuständigen Geschäftsführers einholen musste. Erst an Ort und Stelle zog Voska einen Zettel mit den gesammelten Ablehnungsunterschriften aus der Tasche. Unter diesen Voraussetzungen sah ich mich außerstande, die Kooperation abzuschließen, und halte das bis heute für unendlich schade.



Für mich persönlich war diese Niederlage der wahrscheinlich entscheidende erste innere Bruch mit dem profil - sozusagen mein Bronner-Erlebnis. Voska wurde nach einer ähnlich gearteten Auseinandersetzung dennoch nicht mein Nachfolger. Die beiden profil-Linken, die damals den Widerstand gegen den "Economist" angeführt hatten, informieren sich heute übrigens bevorzugt aus ihm.



Die Auslandsberichterstattung des profil ist heute dennoch umfangreicher als zu meiner Zeit. Die so wichtigen Wissenschaften haben mehr Platz. Und Rainer Nikowitz halte ich für einen besseren Satiriker als Reinhard Tramontana. Elfriede Hammerl gibt es Gott sei Dank noch immer, und mit Christa Zöchling hat die Redaktion eine weitere hervorragende Autorin, mit Eva Linsinger eine brillante Analytikerin.



Dass ich heute nicht mehr für profil, sondern für den "Falter" schreibe, hat nichts damit zu tun, dass ich der Linie des profil unter Christian Rainer misstraue - ich schätze es wie zuvor. Nur schätze ich auch den "Falter" unter seinem Chefredakteur Florian Klenk, kann auch dort die brillanten Texte kluger Frauen genießen und vier Mal im Monat über Wirtschaft schreiben, während ich im profil nur mehr zwei Mal darüber schreiben sollte.



Man darf in unserer Branche weder ein Elefantengedächtnis haben noch gar nachtragend sein, sondern soll sich - gerade eingedenk der so unendlich schwierig gewordenen wirtschaftlichen Verhältnisse - über jede Zeitschrift oder Zeitung freuen, die überlebt und in der die Mitarbeiter ihre Texte nach bestem Wissen und Gewissen verfassen. Das ist im profil immer der Fall.



Peter Michael Lingens war von 1970 bis 1974 Chefredakteur und bis 1987 Herausgeber von profil.