Ablenkungsmanöver

Hier geborene Schülerinnen müssen gehen

Ausgerechnet zu einem Zeitpunkt, an dem die Vertrauenswerte führender türkis-grüner Politiker einbrechen und im Management der Corona-Pandemie das Chaos schlicht nicht mehr zu verbergen ist, finden also Abschiebungen statt, die für viel Aufsehen und Empörung sorgen. Unter massivem Polizeiaufgebot wurden unter anderem drei Schülerinnen im frühen Teenager-Alter, von denen zwei gar in Österreich geboren wurden, aus ihrer Wohnung in Wien-Simmering geholt, um nach Georgien und Armenien verbracht zu werden.