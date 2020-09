profil-Morgenpost: Macht und Pleite

Wissen Sie, was im September 1970 so passiert ist? Ich auch nicht. Daher habe ich nachgeschaut und unter anderem das hier gefunden:

- Der erste New York City Marathon geht über die Bühne

- Der Formel-1-Fahrer Jochen Rindt stirbt bei einem Trainingslauf im italienischen Monza

- Im Zuge des Jordanischen Bürgerkriegs muss PLO-Chef Jassir Arafat nach Kairo fliehen

- Die Schlaghose wird zum Modehit

- Österreich verliert ein Länderspiel gegen Jugoslawien mit 0:1

Klingt alles lange her. Ist es auch. Im September 1970 ist aber auch die erste profil-Ausgabe erschienen. Titelgeschichte: Die FPÖ zwischen Macht und Pleite. Das klingt nun so gar nicht nach Vergangenheit, sondern so aktuell wie vor 50 Jahren. Das mag nun erschrecken oder erheitern. Der Umstand, dass das Titelblatt von damals auch noch heute problemlos funktioniert, erzählt uns wahrscheinlich weniger über das profil oder die FPÖ, sondern mehr über das Land in dem beide existieren. Da scheinen 50 Jahre keine Zeitspanne zu sein und Veränderungen will man lieber nicht in Eile überstürzen.