Requiem für ein Virus

So heiter der Herbst sich derzeit noch gibt: Er droht in etwas ganz Anderes, deutlich weniger Heiteres umzuschlagen. Die Fallzahlen, auf die wir alle täglich wie die Kaninchen auf die Schlange starren, haben dieser Tage schwindelerregende Höhen erreicht, denn die immer noch viel zu niedrige Impfquote sorgt im Zusammenspiel mit der erstaunlichen Menge an Impfdurchbrüchen für ungehinderte Ausbreitung jenes Erregers, dessen Namen inzwischen niemand mehr hören kann.

Going viral, das war in der Welt der Rechnernetzwerke einmal ein positiv besetzter Begriff, und Corona war früher auch nur ein geschmacklich leicht überschätztes Bier. Die Welt hat sich verändert in den vergangenen 20 Monaten, man kann es nicht leugnen – wie sehr, das werden Sie (Achtung, Spoiler!) in der kommenden profil-Ausgabe statistisch untermauert und wissenschaftlich bombenfest argumentiert nachvollziehen können.

Einen melancholischen Song namens „Corona was a Beer Once“ gibt es übrigens tatsächlich, nachzuhören hier. Ich wünschte, ich könnte sagen: zur Entspannung, aber dazu ist das Stück dann doch zu deprimierend. Martyn Jacques und Adrian Stout, Masterminds des Londoner Cabaret- und Burlesque-Popunternehmens The Tiger Lillies, veröffentlichten es bereits am 11. April 2020, im Rahmen eines digitalen Konzeptalbums namens „Covid-19“ (und zwei Monate später legten sie sogar noch einen zweiten Teil dazu nach): Inspiriert von Carl Orffs „Carmina Burana“ und eingespielt in Selbstisolation, verfügen die Corona-Kompositionen der Band über eine Extraportion pandemischen Galgenhumors. Kann man gerade gut brauchen. Schon die Titel verströmen einen gewissen Sarkasmus: Songs wie „Toilet Rolls Mummy“ und „Sanitizer Survivor“ finden sich da. „Covid-19 Vol. 2“ glänzt mit Tracks wie „Don’t Swallow Bleach“ und „Just a Flu“.