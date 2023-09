Der Der Abstand wächst und wächst und wächst: Die FPÖ zieht den anderen Parteien davon. Sie erreicht in der großen profil-Umfrage, der ersten nach der politischen Sommerpause, mittlerweile satte 32 Prozent, das ist ein Plus von zwei Prozentpunkten (siehe Grafiken). Das wäre deutlich über dem historisch besten Wahlergebnis der FPÖ in ihrer Parteigeschichte, das sie seinerzeit im Jahr 1999 mit knapp 27 Prozent unter Jörg Haider erzielt hatte. Nun ist die FPÖ seit dem Frühjahr 2023 ungebrochen im Aufwind, der Abstand zu den anderen Parteien beträgt mittlerweile erkleckliche acht Prozentpunkte und ist damit deutlich über der Schwankungsbreite (+/-3,7 %).

Auf dem zweiten Platz hat sich die ÖVP stabilisiert, die konstant bei 24 Prozent bleibt, aber offenbar von ihrer Sommeroffensive (Stichwort: was „normal“ ist) nicht profitieren konnte. Ein Alarmzeichen für die ÖVP bedeuten die Werte der fiktiven Frage zur Bundeskanzler-Direktwahl – fiktiv, weil Kanzler in Österreich nicht direkt gewählt werden: Von einem Kanzlerbonus für Amtsinhaber Karl Nehammer ist nichts bemerkbar, der Kanzler liegt in der Kanzlerfrage mit 20 Prozent gleichauf mit FPÖ-Chef Herbert Kickl. Alle anderen Parteien liegen deutlich dahinter – der neue SPÖ-Parteichef Andreas Babler erreicht lediglich 13 Prozent.