Vor allem in Wien gäbe es zwar jede Menge Luxusapartments, erschwingliche Wohnungen aber "so gut wie gar nicht“. Schuld daran sei nicht zuletzt eine Gesetzesnovelle aus dem Jahr 1986, die es Hausbesitzern erlaubte, mit Zentralheizung, Bad und WC ausgestattete Wohnungen "angemessen“ zu vermieten, was eine "faktische Freigabe der Mietzinse für diese Unterkünfte“ bedeutete. Der vom Gesetzgeber erwünschte Effekt - die Sanierung vieler Substandard-Wohnungen - trat zwar ein, gleichzeitig wurde aber "die größte Spekulationslawine der Zweiten Republik losgetreten“. "Die Preise für Kategorie-A-Wohnungen haben sich in den letzten sieben Jahren vervierfacht“, klagte Werner Faymann, damals Präsident der Mietervereinigung. Und profil resümierte, fast schon philosophisch, die Mietrechtsnovelle habe sich als "ein Teil jener Kraft erwiesen, die das Gute will und das Böse schafft“.