Mikl-Leitner: Simma eh! Wir nicken do eh scho alle seit an Jahr zu allem, was er sagt, stumm wie die Wackeldackel! Platter: Und auch, wenn er uns den Kanzler zurückgeholt hat – mir sein a no do! Haslauer: Vor allem werden wir no do sein, wenn er scho längst wieder weg is. Schützenhöfer: Der Kanzler kommt – der Kanzler geht. Aber beeindruckt des den Erzberg? Wallner: Außerdem: Türkis is a echt grausige Farb.