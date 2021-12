Rainer Nikowitz: Ein breiter Weg

profil: Herr Minister, wie geht es Ihnen heute? Haben Sie gut geschlafen?

Mückstein: Wir haben diesbezüglich einen breiten Dialog gestartet, mit Expertinnen und Experten.



profil: Das kann gerade bei so einem schwierigen Thema kein Fehler sein. Und was ist Ihre Lieblingsfarbe?

Mückstein: Mir ist wichtig, dass wir da zu einem breiten Konsens kommen. Auch mit den Pensionisten- und Jugendorganisationen. Und mit den Ethikerinnen natürlich auch.



profil: Aber finden Sie nicht, dass man nur dann von einem echten Wiener Schnitzel sprechen kann, wenn es aus Kalbfleisch ist?

Mückstein: Dazu müssen Sie eines wissen: Der diesbezügliche breite Prozess ist vor allem breit.



profil: Wegen der Expertinnen und Experten, nehme ich an.

Mückstein: Der breite Dialog, den wir gestartet haben, reicht auch bis zu den Kirchen und Religionsgemeinschaften.



profil: Dann kann ja schnitzelmäßig nicht mehr viel schiefgehen. Aber wie schätzen Sie denn nun die Chancen ein, dass Rapid endlich einmal wieder die Austria schlägt?

Mückstein: Da braucht es einen breiten Konsens, der nach dem Start eines breiten Prozesses durch einen breiten Dialog erreicht werden soll.



profil: Gehe ich also recht in der Annahme, dass Sie einen breiten Dialog gestartet haben, der nach einem breiten Prozess in einen breiten Konsens münden soll?

Mückstein: Jetzt drehen Sie mir bitte nicht das Wort im Mund um!