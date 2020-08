Rainer Nikowitz: Endspiel

Strache: Da schau her, der Hojac! Dass di du no auf die Straßen traust!



Westenthaler: Warum net? Es gibt schließlich kan Sieben-Stunden-Porno, in dem i die Hauptrollen spiel.



Strache: Derfst du mit deiner Fuaßfessel überhaupt so weit weg von deiner betreuten Wohneinheit?



Westenthaler: Na ja, wia soll i sagen: Mei Wohneinheit is wenigstens in Wien. Kann net jeder von sich sagen.



Strache: Du hast mi anzunden bei der Wahlbehörde wegen mein Wohnsitz! Des wird dir no leid tun, du Schneebrunzer.



Westenthaler: Wenn i in dein Schnee brunz, wird's eher dir leid tun. Wobei: Dir hat ja no nie vor was graust.



Strache: Immerhin war i nie Chef vom BZÖ. I hab immer gwusst, wo i hinghör.



Westenthaler: Ja. In a Villa nach Klosterneuburg.



Strache: Seit wann genau kennan wir zwa uns eigentlich net riechen?



Westenthaler: Seit i di und deine deutschen Burschis vor 30 Jahr des erschte Ma grochen hab. Ma, hat des vielleicht gfäult!



Strache: I kann a nix dafür, dass du nie a ideologischer Tiefwurzler warst. Sondern halt leider nur a karrieregeiler Prolo.



Westenthaler: Könntest du mi vielleicht mit ana Oligarchennichte zsammbringen, damit i no amoi so richtig Karriere mach? So wie du?



Strache: I sitz immerhin bald wieder im Gemeinderat.



Westenthaler: Und zwar auf der Zuschauertribüne.



Strache: Es reicht. Wähle die Waffen!



Westenthaler: Die Simmeringer Triole!



Strache: Was is des?



Westenthaler: Kratzen, spucken, beißen!



Strache: Typisch. Net amoi an gscheiten Biermops kannst.