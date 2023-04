Mit einer Hakenklinge, die sie mit Panzertape an einem Besenstiel befestigt haben, haben drei junge Männer am Montagabend in Bregenz eine auf dem Vorplatz der evangelischen Kirche aufgehängte Regenbogenfahne zerschnitten. Die Verdächtigen wurden kurz nach der Tat von der Stadtpolizei gefasst und werden bei der Staatsanwaltschaft Feldkirch angezeigt