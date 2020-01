Die erste türkis-grüne Regierungsklausur findet in Krems statt.

ÖVP und Grüne brechen am Mittwoch in ihre erste gemeinsame Regierungsklausur auf. Ort des Geschehens ist ein Hotel in Krems, wo sich die Minister und Staatssekretäre in den kommenden beiden Tagen über ihre für das heurige Jahr geplanten Projekte unterhalten. Wichtigster Punkt ist die Steuerreform, wo zumindest ein grobes Konzept schon am Donnerstag vom Ministerrat abgesegnet werden soll.

NEOS-Chefin Meinl-Reisinger enttäuscht über Türkis-Grün

Parallel zur startenden Regierungsklausur hat sich auch der Parlamentsklub der NEOS am Mittwoch getroffen, um sich auf die kommenden politischen Herausforderungen vorzubereiten. Obfrau Beate Meinl-Reisinger machte dabei aus ihrer Enttäuschung über die derzeitige Performance von Türkis-Grün kein Hehl. Vor allem bei Bildung, Steuern und Klimaschutz fehlte es derzeit an konkreten, mutigen Schritten. "Sie gestalten nicht, sie tun so, als würden sie gestalten", meinte Meinl-Reisinger.

