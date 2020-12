Neujahrskonzert 2021: "Sollen wir nach einem fröhlichen Pestwalzer suchen?"

profil: Was bedeutet Ihnen das Neujahrskonzert?



Muti: Es ist eine Ehrenbezeugung des Orchesters, das mir neben dem Chicago Symphony Orchestra, das ich leite, am meisten bedeutet. Die Wiener Philharmoniker sind mir eine musikalische Heimat. 2021 feiere ich meinen 80. Geburtstag, und es wird 50 Jahre her sein, dass ich dieses Orchester zum ersten Mal dirigiert habe. Und nun wurde ich zum sechsten Mal von ihnen zum Neujahrskonzert eingeladen. Nur Clemens Krauss, Willi Boskovsky und Lorin Maazel haben es öfter dirigiert. Es ist eine wunderbare Geste, das neue Jahr mit dieser herrlichen wienerischen Musik zu beginnen -ein traditionsgesättigter Gruß hinaus in die Welt. Den können wir gerade besonders gut brauchen.