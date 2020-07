Robert Stoppacher: "Mit der Kanzlerpartei ist es am zähesten"

profil: Nach vielen Jahren ORF-Diskussionssendungen: Wer war Ihr liebster Gast?



Stoppacher: Alle Gäste waren uns lieb. Aber am liebsten waren mir nicht die großen Politiker, die Minister und Co, sondern Menschen wie der evangelische Bischof Michael Bünker. Die waren teils spannender, weil sie nicht vorbereitete, geschliffene Aussagen herunterspulten. Sie antworteten eher auf Fragen. Politikerantworten sind oft vorhersehbar. Aus Sorge, etwas Falsches zu sagen, sagen Politiker Erwartbares - mit Ausnahme von Matthias Strolz: Da erlebte man Überraschungen, weil er impulsiv antwortete.



profil: Strolz ist auch Mediencoach. Sind Menschen wie er schuld an der Gesprächsmonotonie, weil sie Politiker so für Interviews trainieren, dass sie wie Sprechautomaten wirken?



Stoppacher: Alle Spitzenpolitiker sind trainiert, aber Training muss nicht unbedingt erwartbare Antworten bedeuten. Ich war 41 Jahre im ORF. Auch früher stellten sich Politiker nicht ohne Vorbereitung vor eine Kamera. Aber es ist eingerissen, dass Politiker sehr genau aufpassen. Da kommt kein neuer Aspekt: Stay on the message.



profil: War es früher spannender?



Stoppacher: Mein Eindruck ist, dass man in Radiointerviews manchmal mehr herausholt als in Fernsehinterviews: weil die Atmosphäre entspannter ist, weil Fernsehen eine Bühnensituation schafft. Politiker kommen mit vorgefertigten Sprachmodulen; für ein kurzes Interview kann man sie auswendig lernen. Die "Pressestunde" dauert aber 60 Minuten. Das macht die Sendung spannend...



profil: ...aber nicht immer beliebt. Gerade Regierungspolitiker scheinen lieber zu Fellners oe24 zu gehen.



Stoppacher: Das ist auch mein Eindruck. Sie gehen eher zu anderen Formaten und zögern bei ORF-Sendungen. Gerade zu Jahresbeginn war das stark bemerkbar, da gingen türkis-grüne Minister eher zu den Privaten. Doch es wird besser.



profil: Warum war das so?



Stoppacher: Unter Türkis-Blau ging es sicher auch darum, den ORF zu schwächen. Es liegt in der DNA der FPÖ, dem ORF eher feindlich gegenüberzustehen. Zudem ist es so, dass sich Regierungsmitglieder aussuchen möchten, zu welchem Zeitpunkt sie kommen. Wenn etwa gerade Koalitionskrise ist, tritt man nicht gerne auf. Aber Wunschkonzert spielt es nicht mit uns.



profil: Ist das bei der Sonntagsrunde "Im Zentrum" ähnlich?



Stoppacher: Dort haben wir wie das Fußball-Nationalteam viele Trainer. Viele glauben, genau zu wissen, wie man eine Runde zusammenstellt, wem wir fälschlicherweise eine Bühne geben. Oft kommt auch die lustige Frage, warum der Kanzler nicht eingeladen ist. Wir laden ihn immer wieder ein, aber er kommt nicht.



profil: Prinzipiell nicht?



Stoppacher: Sich "Im Zentrum" mit der Opposition auseinanderzusetzen, das will kein Kanzler. Aber in sozialen Medien wird viel diskutiert, was angeblich alles falsch war. Aber so falsch kann es nicht sein, denn wir haben steigende Zuschauerzahlen und Marktanteile - wohl auch, weil die Zeit, in der Innenpolitik die Menschen ankotzte, vorbei ist. Innenpolitik ist spannender geworden; die großen Koalitionen erzeugten gewisse Fadesse.