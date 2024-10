Rudi Fußi: Ein Anti-Babler mit „Cojones“?

Rudi Fußi steht im dunkelblauen Anzug zwischen zwei vertrockneten Zimmerpflanzen und gibt sich staatstragend. Hinter ihm leuchtet ein großer LED-Bildschirm: „Neue Rote braucht das Land“. Vor ihm reihen Journalistinnen und Journalisten, die gut zwei Stunden auf ihn gewartet haben. Aufgrund der Ansprache von Bundespräsident Van der Bellen musste Fußi seine offizielle Ankündigung, für den SPÖ-Parteivorsitz kandidieren zu wollen, ein wenig nach hinten verschieben. Aber jetzt hat er es endlich gesagt: Der PR-Berater will SPÖ-Chef werden. „Der Zustand meiner Partei ist noch erbärmlicher als der Zustand der Republik“, erklärt er.

In einer anschließenden 40-minütigen Rede erwähnt er brav Viktor Adler, Bruno Kreisky, Karl Seitz und Alfred Gusenbauer, betont die Wichtigkeit des politischen Miteinanders und die Notwendigkeit eines Aufbruchs in der Sozialdemokratie: „Unser Problem ist, dass sich die politische Klasse von der Bevölkerung komplett entkoppelt hat.“ Er sei nun ein Angebot an die Mitglieder der SPÖ, daran etwas zu ändern.

Rudi Fußi ist ein sprunghafter Mensch. Politisch fängt er ursprünglich bei der Jungen ÖVP an, verabschiedet sich 1998 allerdings, um bei der liberalen FPÖ-Abspaltung „Die Demokraten“ anzudocken, die mit Richard Lugners „Die Unabhängigen“ eine Plattform bildet. 2003 geht er zur SPÖ, steigt 2012 wieder aus und berät anschließend das Team Stronach, später SPÖ-Bundeskanzler Christian Kern. 2015 sagt er der deutschen „Zeit“ noch: „Der Tag, an dem Andi Babler SPÖ-Parteichef wird, ist der Tag, an dem ich wieder Parteimitglied werde“. Nach acht Jahren ist er aufgrund der SPÖ-Mitgliederbefragung tatsächlich wieder „Genosse“, lobbyiert aber für den burgenländischen Landeshauptmann Hans Peter Doskozil.

Als Babler am Wahlabend 21,1 Prozent und damit den dritten Platz einfährt, platzt Fußi auf X (vormals Twitter) der Kragen: „Das Experiment Sekte ist gescheitert.“ In seiner Pressekonferenz am Mittwoch gibt er sich dann doch um einiges versöhnlicher. „Ich möchte bei allen Menschen um Entschuldigung bitten, die ich jemals beleidigt habe.“ Quasi ein „General-Sorry“.

Zu dem Vorwurf, sein Antritt solle rein als Türöffner für andere Kandidaten, beispielsweise aus dem Doskozil-Lager, dienen, äußert sich Fußi sich nicht. Roland Fürst, SPÖ-Klubobmann im Burgenland, bestätigte in einer Pressekonferenz am Mittwoch: „Wir sind nicht dabei. Wir wissen von nichts.“ Auf die Unterstützung von den Landeshauptleuten hofft Fußi allerdings trotzdem.