Rutter, Strafen und Long-Covid: Was Niederösterreichs Corona-Fonds bezahlt

Es war eine blaue Koalitionsbedingung in Niederösterreich: Das Land müsse vom VfGH aufgehobene Verwaltungsstrafen aus den Covid-Maßnahmen zurückzahlen und für Impfschäden aufkommen. Tatsächlich installierte die Landesregierung unter Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) und Udo Landbauer (FPÖ) einen 31,3 Millionen Euro schweren „Hilfsfonds für Corona-Folgen“. Ein Blick auf dessen Gebarung zeigt: Impfschäden und Verwaltungsstrafen wurden daraus kaum bezahlt, dafür viel Nachhilfe und Psychotherapie, aber: Der niederösterreichische Fonds ist bei der Gewährung von „Impfbeeinträchtigungen“ deutlich großzügiger als der Bund.

Auch Martin Rutter, einer der Anführer der Impfgegner, erhielt eine Förder-Zusage des Landes, wie profil berichtete. Um Förderung können nur Vereine mit Sitz in Niederösterreich ansuchen, also kam Rutters „Verein für Impfopfer“ aus Klagenfurt nicht in Frage. Im September gründete der Verschwörungs-Verbreiter allerdings mindestens 24 Vereine in Niederösterreich – alle am selben Tag mit derselben Partnerin Bettina B. und am selben Ort, einem Co-Working-Space in St. Pölten. Laut einem Sprecher des für den Fonds zuständigen Landesrates Christoph Luisser (FPÖ) stellten Rutters Vereine bislang fünf Anträge. Dadurch könnten sie maximal 25.000 Euro vom Land Niederösterreich erhalten. Reizt Rutter die Förderschiene aus, könnten all seine 24 Vereine je drei Projekte mit einer maximalen Förderhöhe von je 5000 Euro einreichen – und insgesamt 360.000 Euro an Steuergeld erhalten. Luisser lässt die Förderzusage nun erneut prüfen.