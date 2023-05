Salzburger ÖVP und FPÖ wollen Koalition bis Ende Mai

Nach den gestrigen Beschlüssen in den Parteigremien sind in Salzburg ÖVP und FPÖ am Mittwoch in die Koalitionsverhandlungen gestartet. Im Mittelpunkt des ersten Treffens der beiden Verhandlungsteams standen heute Modalitäten und die Festlegung eines Fahrplans. "Unser Ziel ist es, die Gespräche bis Ende Mai abgeschlossen zu haben", sagte ÖVP-Landeshauptmann Wilfried Haslauer am Nachmittag in einem gemeinsamen Pressestatement mit FPÖ-Chefin Marlene Svazek.

Haslauer, der heute seinen 67. Geburtstag feiert und in seine mittlerweile fünften Regierungsverhandlungen tritt, sprach von einer konstruktiven, nüchternen Arbeitsatmosphäre. Er gehe davon aus, dass bestehende unterschiedliche Vorstellung zwischen ÖVP und FPÖ nicht so ausgeprägt seien, dass sie sich nicht überbrücken lassen. "Wir wollen zielgerichtet und ambitioniert verhandeln", betonte Svazek, die heute mit Kuchen zum Termin kam. "Wir haben absolut freie Hand und keine Einmischung von Wien. Das wird so bleiben", versicherte sie.