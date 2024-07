Sanfter Regen, kühle Nächte: Was wir bereits an den Klimawandel verloren haben

In Linz drohte die Donau im Laufe dieses Sommers gleich mehrfach über die Ufer zu treten. Der Schweizer Ferienort Zermatt wurde binnen einer Woche gleich zwei Mal überflutet und erst am Samstag vor einer Woche musste das EM-Achtelfinale zwischen Deutschland und Dänemark wegen eines heftigen Unwetters inklusive Starkregen unterbrochen werden. Auch am gestrigen Samstag gab es in Oberösterreich wegen orkanartigen Sturmböen und Starkregen fast 200 Feuerwehreinsätze.

Regen ist aber nicht das einzige Wetterphänomen, das sich aufgrund der Klimakrise zunehmend verändert. Auch die österreichische Hagelversicherung betont die Auswirkungen der Klimakrise regelmäßig: Im Vorjahr haben Überschwemmungen, Stürme und Hagel zu einem Gesamtschaden von 250 Millionen Euro Gesamtschaden in der österreichischen Landwirtschaft geführt.

Gehagelt hat es auch im Waldviertel, vier Gemeinden wurden zum Katastrophengebiet erklärt. Mehr als 500 Helferinnen und Helfer waren bis zum Ende der Aufräumarbeiten am Dienstagabend im Einsatz.