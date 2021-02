Schnapsideenschmiede

Am Cover dieser Ausgabe, die morgen ausgeliefert wird und als Epaper ab morgen Mittag erhältlich ist, sehen Sie den ehemaligen Vizekanzler der Republik Österreich übrigens noch einmal in jenem Moment, in dem er sein Amt und seine Karriere verspielte – unter anderem, weil er vor versteckter Kamera andeutete, wie die Parteienfinanzierung in Österreich läuft. Wie genau das funktioniert, erfährt man im Ibiza-Video zwar nicht. Aber dafür im neuen profil.