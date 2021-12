Prinz Eisenherz

Selbst honorige Persönlichkeiten wie Heinz Fischer, die heimische Inkarnation der Seriösität, gratulieren heutzutage ihrer Frau auf Facebook zum Valentinstag, fast alle Spitzenpolitiker lassen sich gerne beim Bergsteigen oder Radfahren ablichten. Von Sebastian Kurz gibt es keine Partyfotos, keine beim Kitesurfen, keine in unvorteilhafter Freizeitkleidung. Freunde wissen zu berichten, dass er selbst bei privaten Ausflügen vor Handy-Selfies noch die Toilette aufsucht, um die Frisur zu kontrollieren.



In Indien besucht er, gemeinsam mit Wirtschaftskammer-Präsident Christoph Leitl, das IT-Unternehmen Infosys. Selbst hier, in der artifiziellen Welt der jugendlichen Computernerds ("der einzige Ort der Welt, wo Sie zu alt sind, Herr Minister“ begrüßt ihn der Unternehmensvertreter), wird den Gästen beim Empfang die traditionelle Blumenkette um den Hals gelegt und der Bindi-Punkt auf die Stirn gemalt. Kurz lässt beides raschestmöglich wieder verschwinden. Christoph Leitl erträgt Blumen und Bindi stoisch und sitzt, derart geschmückt, bei der Begrüßungsansprache in der ersten Reihe neben Kurz. Der trägt längst wieder nur Anzug und Hemd und eine punktlose Stirn.



Kurz’ Jugend war oft Thema, eigentlich zu Unrecht. Im Grunde wirkt er, als sei er schon als Minister auf die Welt gekommen: ein smarter Frühstarter, der ohne Umweg von der Kindheit ins Erwachsenenleben surfte. Kommenden August wird er 30 Jahre alt werden, kommenden April fünf Jahre lang Regierungsmitglied gewesen sein.



Bis dato hat er sich seine Unverbrauchtheit bewahrt - und seine Unverbindlichkeit. Er tritt stets aufgekratzt auf und beherrscht es, möglichst freundlich möglichst wenig zu sagen. Über seine grundsätzlichen Vorstellungen, seine wirtschaftspolitischen Überlegungen, seine Überzeugungen, für die er brennt, ist wenig bekannt. Er verehrt den konservativen britischen Premierminister David Cameron, von dem er sich den Kampf gegen Sozialleistungen für Migranten abgeschaut hat, und er hält Cameron und Großbritannien schon deshalb für wichtig, "weil sonst die EU eine reine Sozialunion wird. Die Briten schauen in Brüssel auf Wirtschaftspolitik.“



Derart vage Signale sind überaus praktisch. Sie bilden eine Folie, auf die jeder projizieren kann, was er will. Selbst wenig aussagekräftige Standardsätze vermögen zu elektrisieren und die Hoffnung zu vermitteln, unter Kurz könne die ÖVP Themenführerschaft zurückerlangen. Als Wirtschaftspartei glänzen. Moderner werden. Oder gar Wahlen gewinnen. Selbst altgediente ÖVP-Granden verfallen nachgerade in Verzückung, wenn sie darüber fantasieren, was unter einer Führungsfigur Kurz für die ÖVP alles möglich sein könnte.



Seit Kurz Obmann der Jungen ÖVP ist, flicht er Codewörter wie "Werte“ oder "Leistung“ ein, ohne zu erläutern, was damit genau gemeint ist. "Kurz nutzt sprachliche Muster, die seit Ronald Reagan und Margret Thatcher zum fixen Bestandteil des konservativen Diskurses gehören, um konservative Werte wie Disziplin und Eigenleistung hervorheben“, analysiert die Sprachwissenschafterin Elisabeth Wehling, die seit Jahren darüber forscht, wie mit Wendungen und Formulierungen Politik gemacht wird.



Bisher ist es Kurz gelungen, im Vagen zu verharren und niemanden zu vergrätzen. Das hat Methode. Davon ist zumindest Ursula Stenzel überzeugt. Die ehemalige ÖVP-Bezirksvorsteherin der Inneren Stadt, mittlerweile zur FPÖ übergelaufen, kennt Kurz seit dessen Anfängen als Politiker. "Er hat eine besondere Begabung, immer freundlich, glatt, gefällig und unverbindlich aufzutreten“, sagt sie: "Wo seine Überzeugungen liegen, konnte ich nie ergründen.“ Stenzel, die Doyenne des Bürgertums, will sich nicht einmal festlegen, wie konservativ Kurz ist: "Ich halte den Sebastian, der sich bravourös schlägt in der Regierung, für äußerst anpassungsfähig.“



Im Grunde war es stets ein Missverständnis, Kurz für einen Liberalen zu halten. Kurz’ Herz schlägt, vor allem anderen, dafür, modern zu sein. Und als modern gilt derzeit die "law and border“-Fraktion. Und Kurz ist ihr Rädelsführer.



Fraglos hat er das Talent zur Rampensau. Bis heute kann Kurz Säle und Bars mit Anekdoten über seinen holprigen Start in die Spitzenpolitik unterhalten: Wie er von Medien vernichtet, von Parteifreunden gemieden und öffentlich verhöhnt wurde. (Die Facebook-Gruppe "Ich mache meinen Staatssekretär bei Humboldt“ hatte bald 27.000 Fans.) Ausgerechnet der blutarme Michael Spindelegger, der als Finanzminister und Vizekanzler dilettierte, aber als Personalentwickler brillierte, erkannte das Potenzial von Kurz und machte ihn im Jahr 2011 zum Staatssekretär. Kurz fragte alle, die Rang und Namen haben in der Partei, um Rat. Josef Pröll, gerade als Parteichef abgetreten, drängte ihn, das Amt anzunehmen: "So oft wird man nicht gefragt.“ Aber: "Nimm auf keinen Fall die Integration.“



Der Rest ist Geschichte. Als Integrationsstaatssekretär tourte Kurz als eilfertiger Zuhörer durchs Land, prägte den Begriff "Integration durch Leistung“, umgab sich mit Integrationsbotschaftern und holte aus den begrenzen Möglichkeiten eines Staatssekretärs das Maximum heraus, auch für das eigene Standing. Zu kniffeligen Bereichen wie dem Asylthema äußerte er sich lieber nicht. Als Hauptverdienst bleibt, einen neuen Ton in die Ausländerdebatte gebracht zu haben - auch deshalb, weil Kurz sich gerne mit erfolgreichen Migranten umgab. Aleksandra Izdebska etwa, damals junge, dynamische Mitgründerin der Computerkette Di-Tech. Die gebürtige Polin hält Kurz bis heute zugute, dass er einer der Ersten war, die sie nach der Pleite ihres Unternehmens anriefen: "Damals war ich ein Outlaw. Der Sebastian aber stand zu mir.“



Izdebska gehört auch zu den zahllosen Menschen, die Kurz im Dezember 2013 konsultierte, ob er Außenminister werden solle. Selbst zu Hannes Androsch, seinerzeit jüngster Finanzminister der Zweiten Republik, stiefelte er. Dessen Vorzimmerdamen sind bis heute von Kurz’ guten Manieren begeistert.



"Der Sebastian ist ein Menschenfischer. Er findet mit jedem relativ schnell eine Ebene und einen Konnex“, schwärmt Markus Wölbitsch, ein Jugendvertrauter und heute Geschäftsführer der Wiener ÖVP. Zusatz: "Es entspricht Sebastians Naturell, alles möglichst perfekt zu machen. Er ist manchmal ein bisserl ein Prinzipienreiter.“ Die große Beraterdichte hat einen durchaus erwünschten Nebeneffekt: Wer vom Minister um Input gebeten wird, wird später Hemmungen haben, ihn zu kritisieren oder ihm gar in den Rücken zu fallen.



Die Wiener Integrationsstadträtin Sonja Wehsely kann ein Lied davon singen. Sie ist eine der wenigen, die zuletzt den Konflikt mit Kurz nicht scheuten: "Wenn man so viele Mentoren hat wie Kurz, fühlen sich alle bei Kritik an ihm mitgemeint. Daher überlegen es sich viele, sich mit Kurz anzulegen - auch in der SPÖ.“ Wehsely verhehlt nicht, dass sie das bedauert und für einen strategischen Fehler hält: "Kurz ist ein Scharfmacher, der deutlich das alte CSU-Prinzip verfolgt, dass rechts kein Platz sein darf. Dahinter steckt wohl das Ziel Schwarz-Blau.“



Wie weit zu gehen ist Kurz bereit? Nicht wenige in der ÖVP verknüpfen mit dem Shootingstar die Hoffnung, endlich aus der ungeliebten Koalition mit der SPÖ ausbrechen zu können und den Kanzler zu stellen. Alle wissen, dass Kurz der Mann der Zukunft ist - fraglich ist bloß, wann diese Zukunft beginnt. Und wie.



Kurz selbst ist klug genug, auch auf die Frage nach seinen politischen Plänen ausweichend zu antworten: "Meine Lieblingskoalition wäre eine aus ÖVP, Grünen und NEOS.“ Die hätte derzeit allerdings gerade einmal 41 Prozent.



Kurz ist betont loyal gegenüber ÖVP-Obmann Reinhold Mitterlehner, verliert auch kaum ein Wort der Kritik über Kanzler Werner Faymann - zumindest nicht, solange die Mikrofone eingeschaltet sind. All das solle niemanden täuschen, sagt ein Ministerkollege: "Am Ende des Tages ist Sebastian ein knallharter Machtpolitiker.“