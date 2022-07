Selbstversuch: Nach Bella Italia mit dem E-Auto

Leider war nun der Plan dahin, das Auto einfach am Campingplatz anzustecken und dann wieder ins sichere Österreich zu gondeln. Am nächsten Tag begab ich mich im Zentrum von Grado auf die Suche nach der Ladestation. Mir ging es nun ähnlich wie bei meiner Reise von Linz nach Wien. Erste Ladestation: zu ramponiert. Die zweite: ganz kaputt. Und so ging es weiter. Ich glaube, es war die sechste Ladesäule, die gerade ein Auto mit Mödlinger Kennzeichen mit Saft versorgte – wie zum Beweis für: "It's possible!" Nur wie, wenn man an der Reihe ist? Ein QR-Code soll zum Laden verhelfen. Doch der Code bringt dich nur auf eine Website, wo alles solo auf Italienisch steht. Es dauert und dauert, und man wird immer verzweifelter. Der Mödlinger kommt, und man fragt ihn, wie er das geschafft hat. Firmenkarte. Okay. Mit der klappt das. Ich biete ihm Geld, damit er für mich mittankt. Nein, mache er nicht, sei ja die Firmenkarte. Ich stehe weiter vor der Säule. Und nach circa einer Stunde in der Hitze lade ich eine App runter, die aber gar nicht so heißt, wie sie eigentlich heißen sollte. Doch es klappt. Der Strom strömt in mein Auto! Nervlich bin ich am Ende.



Retour über die Landesgrenze und weiter nach Wien kommen wir problemlos. Wohlgenährt aufgrund der Zwei-Stopp-Strategie: Mittagessen in Klagenfurt. Dessert in Gleisdorf. In Wien angekommen, steigen wir aus, laden aus, und ich will mich zur Nachtladestation begeben. Steig in mein geliebtes Auto. Und: "SYSTEMFEHLER." Geht nicht mehr. Kaputt. 40 Minuten später kommt der ÖAMTC. Versucht es zu reparieren. Verzweifelt. Das Auto ist nicht im Analysesystem. Er scheitert. Ein Kranwagen wird organisiert, denn ein E-Auto kann man nicht so einfach abschleppen. Wir versuchen es doch noch einmal. Und dann sagt der Gelbe Engel, er stecke mal alles ab. So wie zu Hause, wenn das Modem nicht mehr geht. Gesagt, getan – und das Auto fährt wieder.



Mein Fazit: Wir beide schaffen das! Ich liebe mein E-Auto und möchte nie wieder ein Auto mit Benzin haben. Das Leben wäre ja fad ohne Herausforderungen.