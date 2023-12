Sieben profil-Journalisten unter den „Journalist:innen des Jahres“

Chefredakteurin Anna Thalhammer ist gleich in zwei Kategorien vertreten: Bei den Journalisten des Jahres liegt sie auf Platz vier, in der Kategorie „Chefredaktion“ auf Platz zwei. ­­

Wirtschaftsressortleitern Marina Delcheva landet auf dem dritten Platz in der Kategorie „Wirtschaft“.

Online-Ressortleiter Jakob Winter belegt in der Kategorie „Investigation“ Platz drei, Chefreporter Stefan Melichar Platz sechs. Gerald Gossmann ist bei den Sport-Journalisten auf Platz neun, Lena Leibetseder in der Kategorie „Aufgefallen“ auf Platz fünf. Franziska Tschinderle liegt in der Kategorie „Außenpolitik/EU“ auf Platz acht.

Auch in der Kategorie Kolumnen ist profil prominent vertreten: Ingrid Brodnig ist Kolumnistin des Jahres, Barbara Blaha liegt auf Platz drei.

Beim Ranking der Redaktionen des Jahres, das sich aus der Anzahl der Mitarbeiter des Mediums in den Top Ten der Ressorts ergibt, liegt profil auf Platz drei.