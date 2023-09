Sozialexperte zu Nehammer-Video: „Verhöhnung von Familien“

Eigentlich wollte Kanzler Karl Nehammer (ÖVP) gerade mit einem neuen Slogan (“Glaub an Österreich”) sein Image im Vorfeld der Nationalratswahlen 2024 aufpolieren. Jetzt muss er sich aber mit einem vor zwei Monaten aufgezeichneten Video auseinandersetzen, das bei einem Funktionärstreffen in einer Vinothek in Hallein (Salzburg) aufgezeichnet wurde. Der Clip geht seit gestern Abend in den sozialen Netzwerken viral.

In dem sechsminütigen Video redet sich der Kanzler in Rage. Eltern, die ihren Kindern keine warme Mahlzeit kaufen können, sollen mit ihnen zur Fast-Food-Kette McDonald’s gehen und ihnen Hamburger und kleine Pommes kaufen. Und der Kanzler rechnet gleich vor: Kombiniere man den Hamburger um 1,40 Euro (die Preise können von Filiale zu Filiale variieren, Anm.) mit einer Portion Pommes, komme man gerade mal auf 3,50 Euro. Und das, so die Schlussfolgerung, sollte doch für jede Familie in Österreich finanziell möglich sein. Ob das gesund sei, so der Bundeskanzler, sei eine andere Geschichte. Weiters wunderte sich der Kanzler über Frauen, die Teilzeit arbeiten, obwohl sie keine Betreuungspflichten hätten - und teilte gegen die Sozialpartnerschaft aus. Er habe, so Nehammer im Video, kein Problem damit, wenn jemand 30 Stunden arbeite, oder 20, aber „ohne Subventionen von uns allen, die fleißig arbeiten.“

McDonald’s gegen Kinderarmut? Reichen ein Hamburger und kleine Pommes als Mahlzeit für ein Kind? Laut Diätologin Elisabeth Saathen von der Ernährungsberatungsstelle “Fokus Ernährung” definitiv nicht. Ein zehn- bis zwölfjähriges Kind sollte laut der Expertin täglich 1900 bis 2200 Kalorien zu sich nehmen - ein Hamburger und kleine Pommes kommen insgesamt auf 487 Kilokalorien. Ein Kind bräuchte also mindestens vier solcher Portionen pro Tag. Dabei würden jedoch wichtige Nährstoffe fehlen, so Saathen. „Energietechnisch würde es sich ausgehen, dass man einen Hamburger und kleine Pommes Frites als Zwischenmahlzeit isst. Wenn man sich langfristig davon ernährt, leidet die Darmgesundheit oder die Leistungsfähigkeit immens darunter, da die langfristige Sättigung eingeschränkt wäre“, so Saathen gegenüber profil. Sozialexperte: „ Karl Nehammer macht sich über seine Opfer lustig “ Martin Schenk ist stellvertretender Direktor der Diakonie Österreich. Der Sozialexperte findet Nehammers Aussagen seien eine „Verhöhnung von Familien, die es eng haben“. Zum Ratschlag vom Bundeskanzler, man solle doch mehr arbeiten, erwidert Schenk, dass viele sozial schwache Familien chronisch kranke Familienmitglieder haben - entweder Elternteile, die deshalb nicht mehr arbeiten können, oder Kinder, deren Erkrankung die Familien zu mehr Kosten zwingen würden. Durch die Inflation wäre außerdem die Anzahl der von Erwerbsarmut betroffenen Menschen gestiegen - also von Personen, die trotz eines Vollzeitjobs arm sind. Familien, die hierzulande von Armut betroffen sind, seien laut Schenk vermehrt alleinerziehende Elternteile aus prekären Arbeitsverhältnissen. Auch die Auflösung der Mindestsicherung kritisiert Schenk: „Karl Nehammer hat die Mindestsicherung abgeschafft und macht sich jetzt über seine Opfer lustig“.

Video laut ÖVP zusammengeschnitten Die ÖVP bestätigte die Echtheit des Videos, verwies aber darauf, dass die Ausschnitte (auf dem Kurznachrichtendienst X kursieren zwei Versionen) zusammengeschnitten seien. „Wir sind so wie der Bundeskanzler überzeugt, dass jedes Kind in Österreich eine warme Mahlzeit bekommen kann, wenn die Eltern ihre Verantwortung wahrnehmen, zumal wir die Familien wie nie zuvor unterstützen“, hieß es laut „Puls 24“ von Seiten der Bundes-ÖVP. Der Vösendorfer ÖVP-Bürgermeister Hannes Koza äußerte sich als bislang erster Parteikollege zum Nehammer-Video auf X und gratulierte dem Bundeskanzler zu seinem Sager: „Frage in die Runde: Mit was genau hat er Unrecht? Er sagt genau das, was sich jeder (außer Linkstwitter) denkt. Bravo“.