SPÖ-Chefs: Am roten Teppich bergab

„Man sollte sich selber die Latte nicht allzu hoch legen, denn gerade in Koalitionsverhandlungen ist es wichtig, entsprechenden Spielraum zu haben“, tönte damals Wiens Bürgermeister und SPÖ-Vorsitzender Michael Ludwig mit jenem Unterton, der einen gewichtigen Einspruch ankündigt. Vermögens- und Erbschaftssteuern zu einer Koalitionsbedingung zu machen, das sei kontraproduktiv, legte Ludwig fest.

Die mächtige Wiener SPÖ sitzt durchgehend seit 1945 in Bürgermeisteramt und Stadtregierung, Opposition ist für sie ein Fremdwort. Auch für den Gewerkschaftsflügel ist Sozialpartnerschaft und Regierungsverantwortung Ziel Nummer 1, der Vorsitzende der roten Gewerkschafter, Josef Muchitsch, mahnte im Februar 2024 ein, Babler dürfe nicht „als Schreckgespenst der Wirtschaft dastehen“.

Seit damals ist klar: Für Wien und Gewerkschaft, ursprünglich zwei Unterstützer von Babler, ist die Hauptsache, dass die SPÖ endlich wieder mitregiert. Um dieses Ziel zu erreichen, solle die SPÖ keine Forderungen aufstellen, die mit der ÖVP nicht umzusetzen sind, sondern im Wahlprogramm den Kompromiss quasi gleich mitdenken. Insofern hält Doris Bures das Wahlprogramm für „unernst“, sie vertritt als Spitzenkandidatin der Wiener SPÖ die pragmatische Linie: Lieber ein bisschen mitgestalten als gar nicht.

Babler und seine Fans hingegen halten eine gänzlich andere Position hoch: Hauptsache links statt Hauptsache regieren. Die SPÖ dürfe ihre Grundsätze nicht verraten und müsse eindeutige Positionen vertreten, Regieren um jeden Preis mache keinen Sinn. Das ist einer der wenigen Punkte, in denen Babler mit seinem Widersacher Hans Peter Doskozil übereinstimmt. Aber mit großen Teilen der übrigen Partei nicht.

Basis-Underdogs gegen Partei-Mächtige

Ohne das Experiment im roten Chaosfrühling 2023, die Mitglieder über die Parteiführung zu befragen, wäre Andreas Babler nie Parteichef geworden. Er surfte als Underdog und Basis-Liebling an die Parteispitze und verspricht seither mehr Mitbestimmung, weniger Politik im Hinterzimmer, eine erneuerte Partei. Das Problem ist bloß: Das findet zwar sein Fanclub super – die bisherigen Mächtigen in der SPÖ finden es aber null attraktiv, Macht und Einfluss an die Basis oder Bableristen abzugeben. So hat die SPÖ Wien zwar Babler unterstützt, hält aber von seinen Ideen für eine „SPÖ neu“ gar nichts – sie wollte vor allem Hans Peter Doskozil an der Parteispitze verhindern, mit seinen Reform-Wünschen bleibt Babler aber allein zuhaus. Wenn er energisch Sauberkeit und Konsequenzen in der Kleingärten-für-Genossen-Affäre einfordert, reagieren Parteigranden mit einem Schulterzucken, mehr nicht. So schwindet der Kreis seiner Unterstützer – und die verbliebenen Anhänger sind zwar teils engagiert, aber wie Babler selbst unerfahren im Polit-Handwerk als Nummer 1. Das macht fehleranfällig.

Zwei Mal wurden zuletzt Sozialdemokratien in Westeuropa von linken Außenseitern übernommen – und zwei Mal schlug das Parteiestablishment zurück. In Deutschland besiegten Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans in der Urwahl Olaf Scholz, Kanzlerkandidat und Kanzler wurde aber Scholz. In Großbritannien schaffte es der linke Kauz Jeremy Corbyn an die Parteispitze, dilettierte und ließ antisemitische Tendenzen zu. Sein pragmatischer Nachfolger Keir Starmer gewann jetzt die Wahl.

Der Clash of Clans

Die Hau-den-Parteichef-Jahre in der SPÖ begannen vor zwei Jahrzehnten unter Alfred Gusenbauer, mittlerweile stehen einander unversöhnliche Clans in der SPÖ gegenüber. Gusenbauer wurde als Kanzler und Parteichef durch den Wiener Pragmatiker Werner Faymann ersetzt, der Niederlagen einfuhr, aber die Nummer 1 hielt. Der rotzfreche Jungspund Andreas Babler war damals ein Sprachrohr der Unzufriedenen in der SPÖ, die eine Kurskorrektur nach links einforderten – auf einem Parteitag hielt Babler eine Brandrede gegen Faymanns Pragmatismus. Doris Bures war zu der Zeit eine der engsten Vertrauen von Faymann. Faymann-Fans tragen den Faymann-Kritikern bis heute die Pfeifaktion am 1. Mai nach – und gehörten zu den Ersten, die Faymann-Nachfolger Christian Kern und dessen Nachfolgerin Pamela Rendi-Wagner kritisierten. Hans Peter Doskozil, den der Faymann-Clan politisch adoptierte, etwa sah in Kerns neuem Parteiprogramm „links-grüne Fundi-Politik“, mit der sich die SPÖ „abschafft“ – und fand weder an Rendi-Wagner noch an Babler Positives.

Durchbrechen könnte dieses Muster, dass die Partei ihre Chefs frisst, wohl nur die Wiedereroberung des Kanzleramts.

Doch davon scheint die SPÖ meilenweit entfernt.