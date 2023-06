SPÖ hat Ergebnis vertauscht: Andreas Babler ist Parteichef

Die SPÖ musste am Montag einen schweren Fehler kommunizieren: Wie Michaela Grubesa, Leiterin der SPÖ-Wahlkommission, bei einer Pressekonferenz kommunizierte, wurden am Parteitag am Parteitag in Linz die Ergebnisse von Hans Peter Doskozil und Andreas Babler vertauscht: Das bedeutet, dass der Traiskirchner Bürgermeister Andreas Babler die Mehrheit der Stimmen erhalten hat, nämlich 52,7 Prozent der Stimmen. Hans Peter Doskozil erhielt 46,8 Prozent.