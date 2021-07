Womit sich das Land in einer grotesken Lage befindet: Während in seiner Partei bereits ganz offen über seine möglichen Nachfolger gesprochen wird, macht der Kanzler demonstrativ Business as usual. Freitagnachmittag etwa setzte er eine Presseaussendung ab - schon das ist ungewöhnlich -, in der er sich nach der Bluttat eines verwirrten Kenianers in Wien für raschere Abschiebungen aussprach. Ganz zu Recht, allerdings: Darüber wird in seiner Regierung seit Monaten ergebnislos gebrütet.