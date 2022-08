Suizidberichterstattung: Gebot der Zurückhaltung

von Emilia Garbsch

So viel wie nötig, so wenig wie möglich. Dieser Grundsatz gilt hierzulande spätestens seit 1987 für Berichterstattung über Suizide. Damals startete eine Studie in Wien: Medien verzichteten auf Sensationsberichte über Selbstmorde in U-Bahnen. Das Resultat: Die Zahl der Suizide in U-Bahnen sank deutlich. Die Wiener Studie lieferte einen der ersten Belege des sogenannten Werther-Effekts; benannt nach dem Goethe-Roman „Die Leiden des jungen Werther“ – der einen Schwung an Nachahmungs-Suiziden auslöste.

Sensationsträchtige Medienberichte über Suizide können weitere Suizide auslösen. Der Ehrenkodex des Presserats fordert angesichts der Nachahmungsgefahr daher „große Zurückhaltung“ bei Suizidberichten. Das ist mittlerweile medienethischer Konsens – eigentlich.