70 Jahre nach Kriegsende und die Kapitulation der deutschen Wehrmacht: Heute am 8. Mai, dem Tag des Gedenkens, wird in Österreich und weltweit das Ende des 2.Weltkriegs gefeiert und den sechs Millionen Opfern des Nazi-Terrors gedacht. In Wien findet am Abend am Wiener Heldenplatz das "Fest der Freude" statt mit einem Konzert der Wiener Symphoniker.