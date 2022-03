Telegram-Front: Wie Corona-Skeptiker den Ukraine-Krieg für sich nutzen wollen

Vorvergangenen Samstag am Wiener Heldenplatz: Trillerpfeifen, Trommelschläge und Parolen gegen "Plandemie" und "Impfapartheid". Selbst ernannte "Querdenker" und Corona-Skeptiker hatten sich wieder einmal zu einer Demonstration in der Innenstadt versammelt. Zwischen den üblichen Österreichfahnen blitzte diesmal auch ein Banner in Weiß-Blau-Rot auf: Die russische Flagge wehte gut sichtbar zwischen den Marschierenden.

"Die überwiegende Mehrheit der Bewegung der Corona-Skeptiker steht auf der Seite Putins", sagt Josef Holnburger, Geschäftsführer der in Berlin ansässigen Recherche-Plattform CeMAS (Center für Monitoring, Analyse und Strategie). Holnburger und seine Kollegen, darunter Datenspezialisten, Psychologinnen und Sozialwissenschafter, beobachten die Kanäle der coronaskeptischen Querdenker. Sympathie für Putin wird dort immer offener zur Schau gestellt. Täglich durchforsten die CeMAS-Forscher Telegram-Gruppen nach neuen Entwicklungen und Narrativen, machen sie öffentlich und dekonstruieren Verschwörungserzählungen.

"Die Positionierung für Russland überrascht uns nicht", erklärt Holnburger. Anhänger von Verschwörungsideologien schlagen sich bei neuen Weltgeschehnissen schon aus Prinzip auf eine konträre Linie zu Leitmedien und Regierungspolitik. Der prorussische Nährboden wurde seit Pandemiebeginn gezielt beackert: "Russia Today war bei den wichtigen Corona-Demos immer mit Livestreams präsent", sagt der Experte: "Putin gilt dort wie Trump als starker Führer, der gegen die angebliche Weltverschwörung der westlichen Eliten auftritt."

In Österreichs wichtigsten Querdenker-Foren wird das nur allzu gut sichtbar. Einer der Hauptorganisatoren der heimischen Corona-Demos ist Hannes Brejcha. In seiner privaten Telegram-Gruppe "Fairdenken" gab er in den vergangenen Tagen vor rund 6000 Mitgliedern eine explizit prorussische Stellungnahme ab: "Wir müssen uns gegenüber unserer Regierung durchsetzen, dass die Republiken des Donbass als souveräne Staaten anerkannt werden und die Kiewer Soldateska die stattfindenden Übergriffe gegen die Menschen der Donbassrepubliken einstellt." Argumente, wie sie direkt aus dem Kreml stammen könnten.