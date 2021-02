Teresa Rotschopf: Was ich vom Leben gelernt habe

Meine Zeit in New York war exciting and exhausting. Ich hatte mir zwar ein kleines Heimstudio in der Wohnung zusammengebastelt, zum Musikmachen bin ich dennoch nicht wirklich gekommen. New York ist seit Jahren so teuer ist, dass der ganze künstlerische Underground mittlerweile in andere Städte abgewandert ist. Heute musst du nach Detroit oder Chicago gehen, wenn du spannende Musik entdecken willst. Ich war dann wieder froh, in Wien zu sein, um weiter an meinem Album zu arbeiten.