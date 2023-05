Teuerung: So kommen Sie aus der Schuldenfalle

Corona-Pandemie, Inflation und jetzt auch noch die Teuerung. Für Menschen mit kleinem Einkommen, in prekären Jobs oder ohne Arbeit hat sich die finanzielle Situation in den letzten Jahren nochmal verschärft . Hier sind vier Tipps gegen Überschuldung:

Selbstreflexion ist wichtig. Man solle sich immer wieder die Frage stellen, wofür das Kaufen und Konsumieren steht. Bin ich nur einer Konsumverlockung erlegen, kaufe ich aus einem spontanen Gedanken oder weil ich jemanden gefallen will oder einen anderen Frust kompensieren will? “Wenn man einmal zögert, einen Kaufklick zu machen, ist schon etwas gewonnen”, meint Mitterlehner.

Selbstreflexion ist wichtig. Man solle sich immer wieder die Frage stellen, wofür das Kaufen und Konsumieren steht. Bin ich nur einer Konsumverlockung erlegen, kaufe ich aus einem spontanen Gedanken oder weil ich jemanden gefallen will oder einen anderen Frust kompensieren will? “Wenn man einmal zögert, einen Kaufklick zu machen, ist schon etwas gewonnen”, meint Mitterlehner.

Selbstreflexion ist wichtig. Man solle sich immer wieder die Frage stellen, wofür das Kaufen und Konsumieren steht. Bin ich nur einer Konsumverlockung erlegen, kaufe ich aus einem spontanen Gedanken oder weil ich jemanden gefallen will oder einen anderen Frust kompensieren will? “Wenn man einmal zögert, einen Kaufklick zu machen, ist schon etwas gewonnen”, meint Mitterlehner.

Selbstreflexion ist wichtig. Man solle sich immer wieder die Frage stellen, wofür das Kaufen und Konsumieren steht. Bin ich nur einer Konsumverlockung erlegen, kaufe ich aus einem spontanen Gedanken oder weil ich jemanden gefallen will oder einen anderen Frust kompensieren will? “Wenn man einmal zögert, einen Kaufklick zu machen, ist schon etwas gewonnen”, meint Mitterlehner.

Selbstreflexion ist wichtig. Man solle sich immer wieder die Frage stellen, wofür das Kaufen und Konsumieren steht. Bin ich nur einer Konsumverlockung erlegen, kaufe ich aus einem spontanen Gedanken oder weil ich jemanden gefallen will oder einen anderen Frust kompensieren will? “Wenn man einmal zögert, einen Kaufklick zu machen, ist schon etwas gewonnen”, meint Mitterlehner.

Selbstreflexion ist wichtig. Man solle sich immer wieder die Frage stellen, wofür das Kaufen und Konsumieren steht. Bin ich nur einer Konsumverlockung erlegen, kaufe ich aus einem spontanen Gedanken oder weil ich jemanden gefallen will oder einen anderen Frust kompensieren will? “Wenn man einmal zögert, einen Kaufklick zu machen, ist schon etwas gewonnen”, meint Mitterlehner.

Selbstreflexion ist wichtig. Man solle sich immer wieder die Frage stellen, wofür das Kaufen und Konsumieren steht. Bin ich nur einer Konsumverlockung erlegen, kaufe ich aus einem spontanen Gedanken oder weil ich jemanden gefallen will oder einen anderen Frust kompensieren will? “Wenn man einmal zögert, einen Kaufklick zu machen, ist schon etwas gewonnen”, meint Mitterlehner. Dabei kann eine einfache Regel helfen, die man für sich selbst definiert. Zum Beispiel: Spontankäufe über 50 Euro macht man nur nach einer Abkühlungsphase; man schläft zumindest einmal über die Kaufentscheidung oder konsultiert eine Person und spricht über den Kaufwunsch.

Finanzbildung beginnt im Kindergartenalter