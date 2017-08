1x2 Tickets für Ö1-Diskussion mit Kern und Strache

Gewinnen Sie 1x2 Tickets für die Ö1-Diskussion mit Christian Kern und Heinz-Christian Strache am 6. September im Wiener Radiokulturhaus (Beginn 18:30 Uhr).

Nach der Absage von ÖVP-Chef Sebastian Kurz für die Spezialausgabe des Ö1 Klartext, gibt es eine Neuauflage des letztjährigen Talk-Highlights: Bei Klaus Webhofer trifft SPÖ-Bundeskanzler Christian Kern auf Oppositionsführer Heinz-Christian Strache von der FPÖ. Wird es diesmal, im Vorfeld der Nationalratswahl, auch so "amikal" und sachlich zugehen wie bei der Erstauflage des Streitgesprächs? Wer steht nun wofür? Was wollen sie im Land verändern, was belassen, wenn sie denn gewinnen? Wer hat die besseren Argumente parat und welche Kompromisse sind sie bereit nach der Wahl einzugehen?

profil-Herausgeber Christian Rainer wird das Gespräch ab 21:15 in ORF III mit Ingrid Thurnher analysieren.