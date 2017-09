Die profil-Titelgeschichte: Politische Farbenlehre

Selten war die Chance der FPÖ auf eine Regierungsbeteiligung größer. Anders als im Jahr 2000 wären kaum diplomatische Verwicklungen zu befürchten, und auch der Proteststurm hielte sich wohl in Grenzen. Haben sich die Freiheitlichen geändert oder nur die Umstände? Und was passt nun besser zu Blau: Schwarz oder Rot?

Auf das niederländische Königshaus war Verlass: Am 5. Februar 2000 traf Königin Beatrix mit zwei Freunden zu ihrem alljährlichen Skiurlaub in Lech am Arlberg ein. Der Bürgermeister begrüßte den hohen Gast mit einem Blumenstrauß und extranetten Worten. Schließlich hatte die Königin mit ihrer Anreise Mut bewiesen. Andere machten in jenen Wintertagen einen möglichst großen Bogen um Österreich.

.....

Sven Gächter und Jakob Winter über die aktuelle Titelgeschichte: Was passt besser zu Blau - Schwarz oder Rot? © Video: profil

Lesen Sie die Titelgeschichte von Otmar Lahodynsky, Christina Pausackl, Rosemarie Schwaiger und Jakob Winter in der aktuellen Printausgabe oder als E-Paper!