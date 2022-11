Umfrage: 35% geben weniger für Weihnachtsgeschenke aus

Auch das Christkind leidet heuer unter der Inflation. Zwar will eine Mehrheit etwa gleich viel wie letztes Jahr schenken, mehr als ein Drittel plant vor dem Hintergrund der steigenden Preise aber, weniger Geld für Weihnachtsgeschenke auszugeben. Im Vergleich zur letzten Umfrage zum Thema 2018 ist das ein deutlicher Anstieg. Der gute Wille, beim Weihnachtsshopping diesmal nicht über die Stränge zu schlagen, ist also da. Üblicherweise werfen viele die vernünftigen Vorsätze in der Einkaufssituation dann aber doch wieder über Bord. Das könnte heuer anders sein, nicht nur aufgrund der gesunkenen Kaufkraft, sondern auch wegen der unsicheren Zukunftsaussichten.

n=500, maximale Schwankungsbreite +/- 4,4%