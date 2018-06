Umfrage: Citymaut – 69 Prozent dagegen

Deutlichste Ablehnung auf dem Land – vergleichsweise größte Zustimmung in Großstädten.

Wie profil in seiner aktuelen Ausgabe berichtet, ist die Mehrheit der Österreicher (69 Prozent) gegen die Einführung einer Citymaut, wie sie in Wien und Salzburg gerade diskutiert wird. Laut der vom Meinungsforschungsinstitut unique research für profil durchgeführten Umfrage sind nur 22 Prozent der Befragten dafür, 9 Prozent machten keine Angabe. Die Meinung hängt stark vom Wohnort ab: Unter den Großstadtbewohnern sind 32 Prozent für eine Citymaut, unter den Landbewohnern lediglich 17 Prozent. Umgekehrt ist die Ablehnung der Maut mit 73 und 75 Prozent bei Land- und Kleinstadtbewohnern am größten – und mit 61 Prozent bei Großstadtbewohnern am vergleichsweise geringsten.

Methode: Online-Befragung

Zielgruppe: Österr. Bevölkerung ab 16 Jahren

Max. Schwankungsbreite der Ergebnisse: +/- 3,5 Prozentpunkte

Sample: n=800 Befragte

Feldarbeit: 4. bis 6. Juni 2018