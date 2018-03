Österreicher zuerst

Helga Marsteurer Sa, 24. Mär. 2018 11:29

Integration ist eine Holschuld. So einfach ist das und gilt in jedem Land. Weil aber gerade die Religion ein Haupthindernis für gelungene Integration ist haben wir in Österreich viele Menschen welche sich nicht integrieren wollen. Und nicht zu vergessen, es leben ja gar nicht so wenige NGOs, Firmen, Lehrkräfte uvm. von "Integrieren"