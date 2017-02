Umfrage: Drei von vier lehnen Lehrerinnen mit Kopftuch in Schulen ab

Nur 20% der Österreicher sprechen sich gegen ein Kopftuchverbot für Lehrerinnen aus.

Wie profil in seiner aktuellen Ausgabe berichtet, ist eine überwältigende Mehrheit dagegen, dass Lehrerinnen in österreichischen Schulen mit Kopftuch unterrichten dürfen. Laut der vom Meinungsforschungsinstitut Unique research für profil durchgeführten Umfrage sprechen sich sogar 52% der Befragten dezidiert dagegen aus, 24% sagen dazu „eher nein“. In Summe sind also drei von vier Österreichern gegen Lehrerinnen mit Kopftuch eingestellt. Eine verschwindende Minderheit von 9% ist „ganz sicher nicht“ dafür, dass Lehrerinnen das Kopftuch verboten wird. 11% sagen zu einem Verbot „eher nein“. Der Rest der Befragten hatte dazu keine Meinung (n=500) .