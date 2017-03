76% befürworten Koppelung der Sozialhilfe an fünfjährigen Aufenthalt

Wie das Nachrichtenmagazin profil in seiner am Montag erscheinenden Ausgabe berichtet, unterstützen drei Viertel der Österreicher den Vorschlag, EU-Bürgern erst nach fünf Jahren Aufenthalt in Österreich Sozialhilfe zu gewähren.

Laut der vom Meinungsforschungsinstitut Unique research für profil durchgeführten Umfrage stimmen 53% der Befragten der Maßnahme „sehr zu“. 23% stimmen „eher zu“. Jeweils nur 10% stimmen dem Vorschlag „eher nicht“ beziehungsweise „gar nicht“ zu. 4% machten zu diesem Thema keine Angaben.

Methode: Telefonische Befragung

Zielgruppe: Österr. Bevölkerung ab 16 Jahren

Max. Schwankungsbreite der Ergebnisse: ± 4,4 Prozentpunkte

Sample: n=500 Befragte

Feldarbeit: 20. bis 23. März 2017