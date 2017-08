Umfrage: Hohe Unzufriedenheit im Land

36% der Österreicher finden, es gehe ihnen heute schlechter als vor zehn Jahren.

Wie profil in der aktuellen Ausgabe berichtet, ist Österreich derzeit kein sonderlich zufriedenes Land: 36% der Befragten gab an, es gehe ihnen heute schlechter als vor zehn Jahren. Demgegenüber geben immerhin 28% der Befragten an, es gehe ihnen heute besser. Laut der vom Meinungsforschungsinstituts Unique Research im Auftrag von profil durchgeführten Umfrage ist die Lage für 31% der Bürger gleich geblieben.

Haben Sie dass Gefühl, dass es Ihnen heute besser oder schlechter als vor 10 Jahren geht? © profil

Methode: Online-Befragung, Zielgruppe: Österr. Bevölkerung ab 16 J., Max. Schwankungsbreite der Ergebnisse: +/- 4,4 Prozentpunkte, Sample: n=500 Befragte, Feldarbeit: 14. bis 17. August 2017, Rest auf 100 % keine Angaben