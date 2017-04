Umfrage: Keine Angst vor Robotern

Nur 18% glauben, dass ihr Arbeitsplatz durch Digitalisierung und Automatisierung gefährdet ist.

Wie profil in seiner aktuellen Ausgabe berichtet, machen sich nur 18% der Berufstätigen in Österreich Sorgen, dass ihr Arbeitsplatz durch Digitalisierung und Roboter mittelfristig verloren geht. Nur 6% sind in sehr großer Sorge, 12% sehen die Entwicklung eher bedrohlich, geht aus einer vom Meinungsforschungsinstitut Unique Research für profil durchgeführten Umfrage hervor. Fast die Hälfte der Befragten macht sich überhaupt keine Sorgen, 36% bleiben trotz der vielen Studien über riesige Umwälzungen auf dem Arbeitsmarkt eher entspannt.

Methode: Online-Befragung

Zielgruppe: Österr. Bevölkerung ab 16 J.

Max. Schwankungsbreite der Ergebnisse: +/- 4,4 Prozentpunkte

Sample: n=500 Befragte,

Feldarbeit: 18. bis 21. April 2017