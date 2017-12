SPÖ-, und NEOS-Wähler haben wenig Vertrauen in den neuen Regierungschef.

Wie profil in seiner aktuellen Ausgabe berichtet, haben 17% der Österreicher „sehr großes“ und 35% „eher großes“ Vertrauen in Sebastian Kurz (ÖVP) als neuen Bundeskanzler. 21% der Befragten glauben hingegen weniger daran, dass er einen guten und vertrauensvollen Regierungschef abgeben wird, bei 18% ist das Vertrauen in Kurz laut der vom Meinungsforschungsinstitut Unique research für profil durchgeführten Umfrage „gar nicht groß“. Besonders großes Misstrauen kommt dem Bundeskanzler von Wählern der Oppositionsparteien entgegen: 70% der SPÖ-Anhänger und 62% der NEOS-Wähler haben „wenig“ bis „gar nicht großes“ Vertrauen in die Kanzlerqualitäten von Kurz. Einen Vertrauensvorschuss erhält der Regierungschef von den eigenen Wählern, sowie den Anhängern des Koalitionspartners: 96% der Befragten, die bei der vergangenen Nationalratswahl für die ÖVP gestimmt haben, sehen in Kurz einen vertrauensvollen und guten Kanzler, bei den FPÖ-Wählern sind 68% dieser Ansicht. 10% hatten dazu keine Meinung.

Methode: Online-Befragung

Zielgruppe: Österr. Bevölkerung ab 16 Jahren

Max. Schwankungsbreite d. Ergebnisse: +/- 4,4 Prozentpunkte

Sample: n=500 Befragte

Feldarbeit: 18. bis 20. Dezember 2017