Umfrage: 43% halten Landeshauptmann Doskozil für den besten SPÖ-Chef

Parteichefin Rendi-Wagner kommt bei den Befragten auf 10%.

43% der Österreicher würden Hans Peter Doskozil für den am besten geeigneten SPÖ-Chef halten; Parteiobfrau Pamela Rendi-Wagner liegt mit 10% weit dahinter, gefolgt von Peter Kaiser (6%). 12% der Befragten sprechen sich für einen anderen Kandidaten aus.

SPÖ-Wähler bevorzugen Rendi-Wagner

In der vom Meinungsforschungsinstitut Unique research für die aktuelle profil-Ausgabe durchgeführten Umfrage zeigen sich dabei große Unterschiede zwischen den jeweiligen Parteianhängern. Während Rendi-Wagner bei SPÖ-Wählern mit 34% an erster Stelle liegt, sind die Wähler aller anderen Parteien der Meinung, dass Doskozil besser für die Parteiführung geeignet wäre. Am deutlichsten fällt dies bei ÖVP-Wählern (58%) aus, aber auch Grün-Wähler sehen mit 37% den burgenländischen Landeshauptmann vorne.

Methode: Telefonische und Online-Befragung

Zielgruppe: österr. Bevölkerung ab 16 Jahren

Max. Schwankungsbreite der Ergebnisse: ±3,4 Prozentpunkte

Sample: 802 Befragte

Feldarbeit: 27. bis 31. Jänner 2020