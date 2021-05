Umfrage: Mehrheit hält U-Ausschüsse für nützlich

Terminfragen

Kommentar von Peter Hajek

Leicht hat man es als Sozialforscher in Zeiten wie diesen nicht. Gefühlt jeden zweiten Tag ereignet sich etwas Neues. So auch diesmal. Am Montag wurde wie üblich die Feldarbeit gestartet, der demoskopische Blick war auf Finanzminister Gernot Blümel und den VfGH gerichtet, da wurden am Mittwoch die Ermittlungen der WKStA gegen Kanzler Kurz publik. Zum Erhebungszeitpunkt zeigt sich die ÖVP ebenso wie ihr Parteichef gefestigt, die Datenlage erscheint im Allgemeinen recht stabil. Die Causa Kurz und ihre möglichen Auswirkungen konnten in dieser Befragungswelle nicht erfasst werden. Es wird sich weisen, ob die ÖVP-Klientel der Erzählung von Sebastian Kurz folgen wird. Wahltaktisch kommt es für den Kanzler allein darauf an. Demokratiepolitisch ist die Sache anders gelagert.