Umfrage: Mehrheit wegen Omikron-Variante nicht besorgt

Wie eine vom Meinungsforschungsinstitut Unique research für die aktuelle Ausgabe von profil durchgeführte Umfrage zeigt, macht sich die Mehrheit der Österreicher (54%) angesichts der Omikron-Variante wenig Sorgen. 22% der Befragten geben an, „gar nicht“ in Sorge zu sein, 32% empfinden „eher“ keine Sorgen. Demgegenüber stehen insgesamt 42% der Befragten, die wegen der Coronavirus-Variante sehr wohl Bedenken äußern: 9% sind „sehr“ besorgt, 33% antworten mit „bin in Sorge.“ 4% machten keine Angabe.

(n = 500, maximale Schwankungsbreite +/- 4,4 %).