Umfrage: 26% halten Neos für die beste Oppositionspartei

Peter Eberl (pete7) vor 14 min

Jaja die immer linkeren NEOS scheinen langsam, auf Kosten der Roten, zur Lieblingspartei der Linken zu werden. Kein Wunder - so wie alle Linken kritisieren sie undifferenziert ausschließlich die Regierenden - und was immer die auch an Positivem machen, wird geflissentlich übersehen. Einfach unglaubwürdig, die Haselsteiner Partei.

Jämmerlich!!