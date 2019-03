Umfrage: Hälfte für Pflegeversicherung

47% würden für sich selbst einzahlen.

Wie profil in seiner aktuell erscheinenden Ausgabe berichtet, befürwortet knapp die Hälfte der Österreicher eine verpflichtende Pflegeversicherung. 47% würden für sich selbst einzahlen, um die steigenden Pflegekosten in Zukunft zu finanzieren. 12% sind in der von Unique Research für profil durchgeführten Umfrage sehr dafür, 35% eher. 18% sind kategorisch gegen eine neue Pflichtversicherung, 24% eher dagegen. 11% machten keine Angaben.

Methode: Online-Befragung

Zielgruppe: Österreichische Bevölkerung ab 16 Jahren

Max. Schwankungsbreite der Ergebnisse: +/- 4,4 Prozentpunkte

Sample: n=500 Befragte

Feldarbeit: 18. bis 22. März 2019