Umfrage: Türkis-Grün immer beliebter

profil-Sonntagsfrage: ÖVP: 38%; SPÖ: 19%; FPÖ: 17%; Grüne: 16%; Neos: 9%; Kurz in Kanzlerfrage unangefochten.

Die türkis-grüne Koalitionsvariante wird immer beliebter. Laut einer vom Meinungsforschungsinstitut Unique research für die aktuelle Ausgabe des Nachrichtenmagazins profil durchgeführten Umfrage bewerten derzeit 63% ein Bündnis aus ÖVP und Grünen positiv. Im September waren es erst 49% gewesen. Nur noch 35% können sich mit einer ÖVP/FPÖ-Koalition anfreunden (September: 43%). Immerhin 46% könnten einer ÖVP-Minderheitsregierung etwas abgewinnen.

36% sind der Meinung, Grünen-Sprecher Werner Kogler habe im Vergleich der Parteichefs ein größeres Interesse an einer türkis-grünen Koalition. Nur 16% der Bevölkerung glauben, das Interesse von Sebastian Kurz an einem derartigen Bündnis sei größer. 38% geben an, beide hätten in etwa das gleiche Interesse.

Für 31% der Befragten sollten die Grünen bei den Verhandlungen mit der ÖVP besonderes Augenmerk auf den Klima- und Umweltschutz legen. 23% geben an, Soziales und Armutsbekämpfung sollten die wichtigsten Themen für die Grünen sein.

Sonntagsfrage: Welche Partei würden Sie wählen, wenn nächsten Sonntag Nationalratswahlen wären? © Unique research/profil

In der Sonntagsfrage legt die ÖVP im Vergleich zum Oktober um einen Prozentpunkt zu und liegt nun bei 38%. Die SPÖ verlor einen Prozentpunkt und kommt auf 19%. Die FPÖ bleibt unverändert bei 17%. Die Grünen liegen bei 16% (+1), die Neos stabil bei 9%.

In der fiktiven Kanzlerfrage liegt ÖVP-Obmann Sebastian Kurz mit 37% unangefochten voran, verliert im Vergleich zum Oktober allerdings 2 Prozentpunkte. 12% der Befragten würden unverändert SPÖ-Vorsitzende Pamela Rendi-Wagner in einer Direktwahl zum Regierungschef wählen, 11% FPÖ-Obmann Norbert Hofer. 10% sprechen sich für Grünen-Sprecher Werner Kogler aus. Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger kommt auf 6%.

Methode: Telefonische und Online-Befragung

Zielgruppe: Österr. Bevölkerung ab 16 Jahren

Max. Schwankungsbreite der Ergebnisse: ±3,4 Prozentpunkte

Sample: 817 Befragte

Feldarbeit: 11. bis 15. Nov. 2019