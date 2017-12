Umfrage: Bereits 54% kaufen Weihnachtsgeschenke online

30% kaufen ihre Geschenke mehrheitlich im Geschäft, 21% online, 33% nutzen beide Einkaufsvarianten gleich.

Wie profil in seiner aktuellen Ausgabe berichtet, kaufen 21% der Österreicher ihre Weihnachtsgeschenke mehrheitlich online. Laut der vom Meinungsforschungsinstitut unique Research für profil durchgeführten Umfrage besorgen 30% der Befragten die Präsente für ihre Liebsten im Geschäft vor Ort. 33% der Österreicher nutzen beide Einkaufsmöglichkeiten (online und offline) in der Vorweihnachtszeit in etwa gleich intensiv. Somit bestellen bereits 54% der Bevölkerung einen Teil ihrer Geschenke im Internet. 12% gaben dagegen an, heuer nichts zu schenken.

Methode: Online-Befragung

Zielgruppe: Österr. Bevölkerung ab 16 Jahren

Max. Schwankungsbreite der Ergebnisse: +/- 4,4 Prozentpunkte

Sample: n=500 Befragte

Feldarbeit: 27. November bis 1. Dezember 2017