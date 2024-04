Unabhängigkeitserklärung: Woran die Sicherheitsstrategie scheitert

Das ist kein Wunder. Das Dokument entstand in einer Zeit, als auf der Krim keine russischen Soldaten patrouillierten und Wladimir Putin im Westen ein nicht ungern gesehener Gast war. Im Parlament saß damals eine Partei namens Team Stronach, und die beschloss 2013 gemeinsam mit ÖVP, SPÖ und FPÖ die Sicherheitsstrategie. Dass sie dringend aktualisiert werden muss, weiß auch die Koalition. Auf der Website des Kanzleramts ist das alte Dokument mit einer Art Triggerwarnung versehen: „Vor dem Hintergrund“ mehrerer Entwicklungen „hat die Bundesregierung am 12. April 2023 beschlossen, eine Weiterentwicklung der Sicherheitsstrategie einzuleiten“. Wobei auch die Passage aktualisiert werden müsste, sie verspricht nämlich, „das Ergebnis dem Nationalrat bis Ende 2023 zur Debatte zuzuleiten“.

Keine Gasthermen mehr

So weit ist man selbst im April 2024 noch nicht. Woran es hakt, sagt viel über die Arbeit der Regierung kurz vor der Nationalratswahl aus. Keiner der beiden Partner möchte in einer essenziellen Frage nachgeben: Ist die Abhängigkeit von russischem Gas ein Sicherheitsrisiko, das man mit strikten Gegenmaßnahmen in der Sicherheitsstrategie vermeiden muss? Die Antwort der Grünen ist ein eindeutiges Ja. Für sie wäre eine Erwähnung in dem Dokument ein Erfolg. Der grüne Sicherheitssprecher David Stögmüller sagt: „Weg vom russischen Gas – was früher grüne Mission war, ist heute Staatsräson.“ Der Ball liege nun beim Kanzler. „Es ist für mich nicht erklärbar, warum man in einer Situation wie der jetzigen kein Interesse an einer neuen Sicherheitsstrategie zeigt.“

Die ÖVP verweist darauf, dass man genauso für eine Unabhängigkeit vom russischen Gas sei. Man will sie in dem allgemeinen Dokument aber offenbar eher abstrakt festhalten. Die Grünen pochen hingegen auf konkrete Vorgaben.