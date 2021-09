Vier-Tage-Woche: Was hilft gegen den Arbeitskräftemangel?

Die Bezahlung ist mit 4000 Euro brutto pro Monat nicht gerade lausig, der Arbeitsort, 14 Kilometer entfernt vom Attersee, auch nicht übel. Dennoch meldet sich seit drei Monaten kein einziger Elektrotechniker, der den ausgeschriebenen Job bei der Firma Haginger Maschinenbau im Bezirk Vöcklabruck in Oberösterreich haben will. "Es ist momentan extrem schwierig, Leute zu finden. Wir suchen für mehrere Jobs schon lange", seufzt Christoph Wieder, der Geschäftsführer des Traditions-Maschinenbaubetriebs. Fachkräfte im Technikbereich waren schon vor Corona rar. Die Pandemie habe aber die Einstellung geändert, glaubt Wieder: "Wer ein paar Monate zu Hause sitzt, verliert die Lust, arbeiten zu gehen."



Diese Schlussfolgerung ist ein Extremfall - Wieders Problem aber alles andere als ein Einzelfall. Pleitewellen und lang anhaltende Massenarbeitslosigkeit wurden bei Ausbruch der Corona-Krise prophezeit - allesamt Fehlprognosen. Die Realität: Die Wirtschaft brummt, die Arbeitslosigkeit ist mit 268.028 Jobsuchenden niedriger als vor der Pandemie, in Bundesländern wie Oberösterreich oder Salzburg herrscht gar Vollbeschäftigung, Arbeitskräfte mutieren zu Mangelware. Quer durch die Branchen und Regionen werden dringend Beschäftigte gesucht: Tischler. Küchenchefinnen. Pfleger. Programmierer. Die Zahl der offenen Stellen hat mit 120.000 einen neuen Rekordwert erreicht.

Muss mehr Druck auf Arbeitslose ausgeübt werden?

Gleichzeitig klettert die Zahl der Langzeitarbeitslosen auf 170.000. Das heizt eine Diskussion neu an, die in Österreich immer wieder geführt wird: Muss mehr Druck auf Arbeitslose ausgeübt werden? Bisher endeten derartige Debatten flugs in eingefahrenen ideologischen Schützengräben, die Wirtschaftsseite donnerte "soziale Hängematte", die Gewerkschaft schmetterte "soziale Kälte" - und es änderte sich gar nichts. Arbeitsminister Martin Kocher, der unabhängige Experte auf ÖVP-Ticket, sucht nicht nach Reflex-Antworten, sondern plant eine ernsthafte Reform von Arbeitsmarkt und Arbeitslosenversicherung. Diese Woche ist er in Schweden auf Fact-Finding-Mission. Die unerwartet gute Lage am Arbeitsmarkt öffnet ein Fenster für eine sachliche Debatte, Kocher könnte die richtige Person sein, sie zu führen.



Denn gewiss ist: Druck allein wird das Problem nicht lösen, es braucht auch Mut zu Experimenten. Mariahof, eine 1300-Einwohner-Gemeinde im steirischen Murtal. Die dortige Tischlerei Schneider hat viele Aufträge, ist bis Februar 2022 ausgelastet, will eigentlich wachsen, die neue Fertigungshalle ist schon im Bau. Bloß: Personal war nicht und nicht zu finden. Zu den bisherigen elf Tischlern und Hilfskräften sollten fünf weitere eingestellt werden "Zwei Jahre lang haben wir dafür beim AMS gesucht, es kam nichts", erzählt Juniorchef Johannes Forstner. Dann hatte der 26-Jährige eine Idee: Er bot zwei Arbeitszeitmodelle an-arbeiten von 6 Uhr bis 14.30 Uhr, Montag bis Freitag. Oder: Arbeiten von 6 Uhr bis 16.30 Uhr, Montag bis Donnerstag. Vorige Woche stellte er vier Schilder in die Wiese mit "Bei uns hat die Woche vier Tage", postete das auf Facebook - und ist überwältigt: "Wir bekamen 50 Bewerbungen, aus Vorarlberg, Wien, Deutschland, sogar der Türkei, auch aus der Umgebung." Forstner zieht daraus den Schluss: "Freizeitblöcke sind gerade Jüngeren wichtig. Die Zahl der Arbeitsstunden bleibt gleich, nur die Arbeitszeit verteilt sich anders. Mit solchen Benefits zieht man Mitarbeiter an."

"Man kann den Arbeitskräftemangel auch als Chance sehen"

Das ist kein österreichisches Phänomen. Die Rekordzahl von zehn Millionen offenen Stellen wird derzeit in den USA gelistet, "Help wanted"-Schilder hängen quer durchs Land. Unternehmen locken mit Prämien und Goodies: In manchen McDonald's-Filialen bekommen neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein iPhone überreicht, die Sandwichkette Jersey Mike's zahlt bis zu 10.000 Dollar zusätzlich pro Jahr, der Einzelhandelsriese Walmart übernimmt Studiengebühren von Beschäftigten.



"Man kann den Arbeitskräftemangel auch als Chance sehen: für bessere Arbeitsplätze, höhere Löhne und mehr Steuern", analysiert Marcel Fratzscher, Leiter des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung. Er will den Arbeitskräftemangel nicht beklagen, sondern erhofft sich dadurch einen Modernisierungsschub.



Sind das verkopfte Theorien eines Wissenschafters? Gar Wunschträume, die mit der Realität nichts zu tun haben? Oder hat Fratzscher recht?



Wer Antworten auf diese Fragen sucht, kann sie bei Peter Sticht finden. Er ist Geschäftsführer des oberösterreichischen Familienunternehmens Stiwa, spezialisiert auf Hochleistungsautomation, elf Werke in vier Ländern, China, USA, 2200 Mitarbeiter. Sticht sagt: "Es ist ein Kampf um die besten Köpfe, auf 20 offene Stellen kommt ein Bewerber. Man muss Mitarbeitern etwas bieten: Unternehmenskultur, Betriebsklima, ansprechende Büros. Oder: Vor Corona waren wir restriktiv, mittlerweile kann auch jeder im Homeoffice arbeiten." Sticht ist überzeugt, dass ein tiefgreifender Wandel einsetzt: "Selbst im China findet man keine Leute mehr, die bereit sind, stupid Dinge von A nach B zu tragen. Der Arbeitskräftemangel wird Innovation und Automatisierung befördern." Sein Lösungsvorschlag: Ausbildung, bessere Schulen, zielgerichtete AMS-Kurse.