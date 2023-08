Vorfälle in Öffis: Gibt es in Bus und Bahn ein Rassismus-Problem?

Daher schilderte er die Situation dem Kundenservice der ÖBB via Mail. Die Beschwerde-Mail wurde nach einer Woche beantwortet. Man entschuldigte sich für den Vorfall und versicherte Sebastian, dass so etwas nicht wieder passieren würde. Welche Konsequenzen dem Busfahrer drohen, wurde jedoch nicht erwähnt.

Ebendiese Vermutung von Sebastian wurde bestätigt, als er die Beschimpfung des Fahrers hörte. Er sprach den Busfahrer auf sein Verhalten an und meldete den Vorfall zunächst bei einer Polizeistation in Gmunden - erfolglos. „Die Polizei konnte nichts machen. Die betroffene Familie hätte den Busfahrer zivilrechtlich anzeigen können, mehr wäre in dem Fall nicht möglich gewesen“, so Sebastian.

Kein Einzelfall

Nur wenige Tage zuvor wurde die österreichische Autorin Amani Abuzahra Opfer einer rassistischen Attacke im Postbus. Abuzahra war auf dem Weg zu einer Lesung ihres neuen Buchs „Ein Ort namens Wut“ und fuhr dafür nach Lunz am See.

Als sie mit ihrem Kaffee in der Hand in Niederösterreich in einen Postbus steigen wollte, wurde sie von dem Fahrer mit den abwertenden Worten „Du draußen trinken Kaffee“ nicht hineingelassen. „Der Fahrer nahm an, dass ich, weil ich ein Kopftuch trage, kein Deutsch spreche“, schrieb die Autorin in ihrem Instagram-Posting, das sie nach dem Vorfall veröffentlichte.

Der mediale Aufschrei, nachdem Abuzahra den rassistischen Vorfall publik machte, war groß. Man berichtete auch in Deutschland darüber. Abuzahra traf wenig später die Postbus Vorständin Silvia Kaupa-Götzl und die ÖBB Diversitätsbeauftragte Traude Kogoj, die sich bei ihr entschuldigen. Es wurde versprochen, dem intern nachzugehen und die Angestellten gegen Rassismus zu sensibilisieren.